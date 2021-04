Camogli: Festival Comunicazione, Anversa replica a Pompei

Da Elisabetta Anversa, vicesindaco e assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Camogli, riceviamo e pubblichiamo

C’è chi non legge, non ascolta, non s’informa e soprattutto non capisce la differenza tra tradizione e sviluppo, tra affollamento e distanziamento, tra investimento e crescita.

Confondere eventi come la Sagra del Pesce o il Palio di Siena, che per loro natura richiedono affollamento e aggregazione in poco spazio e per lungo tempo, con il Festival della Mente di Sarzana, il Festival della Letteratura di Mantova o il Festival della Comunicazione di Camogli, tutte manifestazioni che si sono tenute nel 2020 e che prevedono prenotazioni, distanziamento, numero programmato, vuol dire essere in mala fede.

Il Comune di Camogli non ha cancellato la Sagra del Pesce, l’ha semplicemente rimandata a fine estate proprio perché ci tiene a farla e la considera parte importante per mantenere le tradizioni, ma vuole rispettare le indicazioni sulle riaperture e salvaguardare la salute dei suoi concittadini.

Né ci stupiamo che Pompei non riesca a cogliere l’importanza di eventi turistico-culturali che tutti i comuni italiani, da Rapallo a Chiavari, da Sarzana a Santa Margherita Ligure, da Sestri Levante a Sori (per citare quelli a noi più vicini) considerano fondamentali per i loro ritorni economici e di immagine.

Come ha scritto il Censis nel suo rapporto, e come hanno ribadito anche recentemente il Presidente del Consiglio Mario Draghi, il Ministro della Cultura Dario Franceschini, il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, la cultura produce valore, consapevolezza, crescita personale e collettiva, innovazione e spirito critico, ma anche ricchezza economica, occupazione, redditività per il territorio, le imprese pubbliche e private.

E ci preoccupa molto che il consigliere Pompei ignori quanto sostiene con forza Confindustria Genova nel suo rapporto Genova Impresa: “Un festival può essere considerato un importante strumento di comunicazione e promozione territoriale, con evidenti benefici sia sul breve che sul lungo termine. Un festival non rappresenta solo un’occasione di spettacolo e di intrattenimento per il pubblico, ma è anche uno strumento con cui generare ricadute positive attraverso la spesa attivata dai visitatori e dagli organizzatori”. Non è un caso che tra le più significative manifestazioni segnalate da Confindustria Genova ci sia il Festival della Comunicazione di Camogli e che considerazioni analoghe sono state espresse nel 2019 dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e nel 2020 dal sindaco di Genova Marco Bucci, entrambi graditi ospiti del Festival della Comunicazione.

Pompei probabilmente studia, come sostiene, ma non fa ricerca e soprattutto non approfondisce, cosa fondamentale per chi aspira a guidare un Comune.

Sui “contributi pubblici” a favore del Festival della Comunicazione, Pompei dimostra di non sapere come funzionano queste importanti manifestazioni. Gli basterebbe leggere i bilanci di altri comuni come Mantova, Sarzana, Trento, Dogliani, Pordenone, Pistoia, che organizzano festival culturali simili a quello di Camogli, per sapere quanto costa organizzare un festival culturale di valenza nazionale. Quanto investe un Comune, quanti fondi servono dagli sponsor, chi li cerca e quanto costa il lavoro di fund raising? Quanti ospiti di prestigio sono invitati, quali ritorni di immagine sui media producono?

L’organizzazione del Festival mette in moto una macchina complessa, che coinvolge fornitori prevalentemente locali: ristoranti, bar, strutture ricettive, service audio-luci, servizi di noleggio con conducente, allestitori di tensostrutture, fotografi, video maker, creando un circuito virtuoso anche nella valorizzazione del sistema produttivo del territorio: non sottrae soldi ai cittadini, ma li porta alle strutture produttive locali.

E lo sa Pompei che tutti gli eventi del Festival della Comunicazione sono gratuiti, a differenza degli altri festival che hanno la bigliettazione?

A noi fa piacere ospitare Roberto Benigni e Renzo Piano, Rosario Fiorello e Monica Guerritore, Neri Marcorè e Evelina Christillin, Claudio Bisio e Alessandro Barbero, Natalia Aspesi e Cinzia Leone, Sabino Cassese, Elsa Fornero, Piero Angela, Serena Bertolucci, Federico Rampini e Gherardo Colombo, Francesca Bria, il presidente del Senato, i ministri dell’Istruzione e della Difesa, il Presidente e il Direttore generale della Rai, i direttori dei principali quotidiani italiani, i presidenti e gli amministratori delegati dei più importanti gruppi industriali del paese.

Quello che sappiamo di certo è che in futuro, se il consigliere Pompei dovesse vincere le elezioni del 2023, non ci sarà più il Festival della Comunicazione.

Ma non sappiamo quali grandi manifestazioni artistiche, culturali, musicali sarà in grado di promuovere.