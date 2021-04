Uscio ha due versanti, un è nel settore 8 con allrta gialla; il secondo nel c con allerta arancione. Per questo domani le scuole resteranno choiuse. Il sindaco Giuseppe Garbarino spiega: “Sentita la prefettura e la direzione didattica, come da ordinanza sindacale 23/2018, domani resteranno chiuse scuole, ambulatori, cimiteri, ascensore e palestra”./