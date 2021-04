Toti: “In una settimana somministrati 65.000 vaccini”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“In Liguria questa settimana abbiamo somministrato quasi 65 mila vaccini, superando la soglia di 54.700 che ci ha assegnato il Commissario per l’emergenza Covid, il generale Figliuolo. Grazie agli hub in tutto il territorio che somministrano anche di notte, alla collaborazione tra sanità pubblica e privata e al prezioso aiuto delle farmacie, la Liguria è la regione che più ha saputo accelerare. E i risultati si vedono anche nei dati: l’incidenza continua a scendere, anche nelle province del ponente ligure, che grazie alle misure che avevamo preso da lunedì tornerà in zona arancione come il resto della Liguria. Continuiamo a vaccinare a pieno ritmo per tornare a programmare il futuro e la ripartenza del Paese”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti fa il punto sull’emergenza Covid in Liguria.

In particolare, la Liguria registra un’incidenza media di 165 casi ogni 100mila abitanti negli ultimi sette giorni, in calo rispetto ai 170 registrati ieri. Tutte le province rimangono sotto i 250 casi ogni 100mila abitanti, indicata dal governo come soglia sopra la quale vanno adottate misure ulteriormente restrittive: nell’imperiese l’incidenza è di 237 casi ogni 100mila abitanti, nel savonese è di 214 casi, nell’area della Città Metropolitana di Genova è di 131 casi mentre nello spezzino è di 102 casi. Da domani, lunedì 12 aprile, le province di Imperia e Savona torneranno in zona arancione: gli alunni delle scuole medie torneranno in presenza al 100%, gli studenti delle superiori al 50% su tutto il territorio regionale.

A seguito del recepimento dell’ordinanza del Commissario Figliuolo, la campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo avendo come uniche priorità l’età dei soggetti vaccinati ed eventuali condizioni di fragilità legate a patologie. Procede, quindi, la somministrazione dei vaccini ‘freeze’ Pfizer o Moderna agli over80, agli ultravulnerabili e alle persone disabili gravi, oltre che ai 70enni vaccinati anche con il vaccino Vaxsevria (Astrazeneca). Sono invece ‘congelate’ le prenotazioni degli under60 che appartengano alle ‘categorie prioritarie’ (personale scolastico, forze dell’ordine, polizia municipale, protezione civile e uffici giudiziari) che riprenderanno in funzione della vaccinazione della rispettiva fascia d’età, con accesso prioritario rispetto ai coetanei e chiamata attiva dalle Asl o dal Cup. Chi non avesse ancora l’appuntamento, potrà prenotare quando apriranno le prenotazioni per la sua fascia d’età.

Dalla prossima settimana partiranno le prenotazioni per i liguri nella fascia di età 69-65 anni che saranno poi vaccinati con Vaxsevria (Astrazeneca).

Sono inoltre attese nei prossimi giorni le prime 18mila dosi del vaccino monodose Johnson&Johnson destinate alla Liguria.