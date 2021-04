A Sori istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Mangini a partire dal civico 3 fino al civico al 7 e degli stalli riservati ai motocicli nella parte pedonale di via Genova per intervento di modifica della viabilità dalle ore 7 di lunedì 12 aprile fino a termine lavori.

ordinanza n° 13