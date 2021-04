‘Santa’: “Frane e stato di abbandono delle creuze

Da “Creuza de ma – L’alternativa Per Santa Caversazio Sindaco

È una delle tante immagini di un territorio fragile che merita riposo. Tante altre vicino a noi le abbiamo in mente tutti.

A Sestri Levante 6,4 milioni per l’ambiente il prossimo anno. Che in Liguria significa innanzitutto messa in sicurezza del territorio.

A Santa spenderemo un’altra decina di milioni di euro per difendere il porto e la strada per Portofino, mentre poco o niente arriverà per la manutenzione dei sentieri. Di quelli che rimangono, per lo più all’interno dei confini del parco, perché gli altri sono cancellati in continuazione dalla comparsa di nuove costruzioni.

Abbiamo denunciato diverse volte lo stato preoccupante in cui versano il nostro monte e le sue creuze.

Non veniteci a dare degli estremisti uccelli del malaugurio. Testardi, quello sì.