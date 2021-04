Recco: la pioggia spazza via i detriti alla foce del torrente

La pioggia torrenziale della scorsa notte ha spazzato via il pietrisco che , tranne una piccola apertura, chiudeva per una larga fascia la foce del torrente. Gli scarichi (evidentemente potenti) della passeggiata Punta San’Anna, hanno a loro volta aperto dei varchi nella “spiaggetta” creatasi sulla sponda destra del torrente. Stamattina l’assessore Enrico Zanini ha effettuato un monitoraggio per rendersi conto della situazione, ma non risulta che la pioggia abbia provocato danni.

Quanto alla passeggiata Punta Sant’Anna, è in corso la pavimentazione (foto in basso).