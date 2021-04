RASSEGNA STAMPA. Chiavari, il nuovo vescovo arriva da Casale

Oggi, domenica 11 aprile, auguri a Gemma. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: gobba (deformazione gobbosa del profilo posteriore o anche interiore del torace; la parte saliente della groppa nel cammello o dromedario; prominenza più o meno irregolare o vistosa; la parte convessa della superficie lunare visibile nel primo e nell’ultimo quarto Devoto-Oli). Proverbi: “Aprile freddo sera e mane, dà gran copia di vino e pane”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: arriva da Casale il nuovo vescovo diocesano, si chiama Giampio Luigi Devasini. Emergenza covid: “Nell’Asl 4 i nuovi contagi sono 8, le persone ricoverate sono 50 di cui 8 in terapia intensiva”. Vaccini: “Priorità per gli over 80, rischio sospensione per ultra sessantenni”. Covid Economia: “Esercenti in piazza a Genova”; “Stabilimenti balneari, il ritorno in spiaggia”, “Tutti pronti a salire in barca”, “Seconde case, il via libera accende il mercato”. Covid scuola: “Cosa resta dopo la pandemia”.

Casarza Ligure: sì alla gara pubblica per i rifiuti. Chiavari: sede ideale per il Cpia, servono aule.

Rapallo: inaugurato l’emporio solidale, dai pacchi solidali alla spesa con la tessera. Rapallo: focaccia e farinata sul bancone delle Pellegrine, al timone tre egiziani. Santa Margherita Ligure: abusi, archiviato a Savona il caso di don Luca Bucci.

Camogli: verrà dato un nome alle salme finite in mare, grazie al Dna. Camogli: coltiva fumo sul lavoro, giardiniere in manette (è lo stesso episodio di cui era stata data notizia nei giorni scorsi).

Cicagna: ripulita e pronta l’area riservata al Pump Truck.