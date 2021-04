Man mano che passano le ore e più si evidenziano le conseguenze della pioggia caduta la scorsa notte: non solo sul Golfo Paradiso, ma anche nel Tigullio occidentale. Dopo la frana in corso Cuneo a Santa Margherita Ligure, diversi gli smottamenti in collina a Rapallo. Oggi il sindaco Carlo Bagnasco, con l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio e il consigliere alle frazioni Fabio Proietto, effettueranno un sopralluogo per fare un conto dei danni e predisporre i rimedi.