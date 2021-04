Pallanuoto F/ Bella vittoria del Rapallo in trasferta

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto e Pallanuoto riceviamo e pubblichiamo. Di Silvia Franchi

Locatelli Genova – Rapallo PN 9-12

Parziali: 0-4, 4-2, 4-3, 1-3



U.S. LOCATELLI: Avenoso, Bianco 2 (1 rig), Donato 1, Bissocoli 2, Ravenna 1, Grasso 2, Rossi 1 (rig), Nucifora, Drago, De Laurentis, Medicina, Polidori, Banchi. All. Carbone

RAPALLO PALLANUOTO: Bacigalupo, Giavina V., Gitto 3 (1 rig), Costigliolo, Sessarego 1, Fiore 1, Kuzina 3, Cabona 3, Stiaccini, Antonucci A., Cò 1, Antonucci M., Buralli. All. Antonucci L.

Uscite per limite di falli: Polidori (L) nel II tempo; Kuzina (R ) nel IIl tempo; Fiore (R ) nel IV tempo

Inizia nel migliore dei modi il cammino del Rapallo Pallanuoto nel girone di ritorno del campionato di A2 femminile (girone Nord-Ovest). Le gialloblu hanno espugnato la piscina Sciorba di Genova battendo le padrone di casa della Locatelli nel derby ligure giocato oggi pomeriggio. 9-12 il finale, Rapallo che dà prova di crescita con una partenza sprint (0-4 il parziale del primo tempo) e mantenendo sempre il vantaggio malgrado qualche sbavatura difensiva nella parte centrale del match che ha visto il ritorno in partita delle padrone di casa.

«Ottimo risultato in funzione della classifica – commenta il coach Luca Antonucci – Abbiamo fatto una buona partita soprattutto all’inizio. Poi, a metà match, ci siamo un po’ perse commettendo i soliti errori dovuti a inesperienza difensiva. Alla lunga siamo però riuscite a vincere tranquillamente con un buon risultato. Non era una partita facile: uno, perché eravamo chiamati a rifarci della sconfitta della prima giornata; due perché, per la classifica, non avevamo alternativa alla vittoria per cercare di arrivare nei primi posti del girone. Avanti così, continuiamo a lavorare per la prossima sfida».