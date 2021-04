NEl tardo pomeriggio i vigili del fuoco si sono recati in via delle Fontane a Leivi per una presunta frana nella strada privata che conduce a tre abitazioni; non è stato però riscontrato nulla di anomalo. Il sindaco Vittorio Centanaro invece, con altri volontari armati di picco, pala e carriola, ha eliminato il terriccio franato su un strada secondaria nei pressi di via Salaschi. Il sindaco a mezzanotte sarà al Centro operativo comunale per verificare la situazione durante l’allerta arancione.

