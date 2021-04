Covid e vaccinazioni: i dati odierni

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Ecco il il bollettino odierno con i dati Covid del flusso Alisa-ministero e i dati sulle vaccinazioni.

bollettino 11 aprile 2021

Si precisa che sono 4 i decessi registrati in Liguria nelle ultime 24-48 ore. In particolare, i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore sono tre di cui due avvenuti all’ospedale Policlinico San Martino e uno all’ospedale di Albenga in provincia di Savona. Il decesso del 9 aprile è riferito invece ad un paziente che era ricoverato al San Paolo di Savona.

Il documento recepisce poi un riallineamento di ulteriori 28 decessi relativi ai mesi scorsi, da gennaio ad aprile: a seguito di accertamenti, Alisa ha ricevuto dalle aziende sanitarie e ospedaliere i dati e la documentazione clinica di ulteriori casi di soggetti per i quali è stata riportata l’infezione da Covid-19 tra le cause del decesso e che fino ad oggi non erano ancora stati notificati.