Dalla pagina facebook del Comune di Chiavari



Di seguito lo schema riepilogativo delle disposizioni in vigore durante l’allerta meteo arancione, con specifica indicazione di quali scuole rimarranno chiuse.

Come da ordinanza sindacale 02/2018, a mezzanotte verrà istituito il C.O.C. presso la sede della Polizia Municipale in via Delpino 10.

Chiamare il numero 0185 307457 (a disposizione appena il centro operativo sarà aperto) per segnalazioni e informazioni.