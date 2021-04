Camogli: il prezioso servizio della Protezione civile

Il traffico veicolare lungo la provinciale per Recco è bloccato all’altezza del cimitero di Camogli per la presenza di una gru indispensabile al lavori di ricerca di reperti. Per trasferirsi tra i due centri è necessario usare la via Aurelia; i pedoni invece possono superare l’interruzione percorrendo la scala (a destra nella foto) e via Romana. A sorvegliare l’area i volontari della protezione civile che presidiano anche l’area in località “Angeli” dove, con pazienza e cortesia, avvisano gli automobilisti che per raggiungere Recco occorre salire sull’Aurelia a Ruta.