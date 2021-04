Camogli: “Festival e crollo loculi, ecco il mio pensiero”

Da Claudio Pompei, consigliere comunale e capogruppo di “Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Provo pena per chi da 3 anni strumentalizza il mio pensiero.

Lo ripeto per la centesima volta, spero sia l’ultima.

Sono favorevole ad ogni tipo di manifestazione artistica, culturale, musicale, popolare o di nicchia che richiami le tradizioni della nostra nazione e della nostra città, che mantenga il prestigio della nostra comunità e che crei valore e vantaggi per l’indotto e per il tessuto sociale.

Adoro la cultura ed è una vita che studio.

Non posso essere favorevole, per quest’anno, allo svolgimento del Festival della Comunicazione se non si userà lo stesso metro di valutazione uguale a tutti gli eventi camoglini, cosa che non è stata fatta l’anno scorso, se non verrà fatta maggior chiarezza sui vari aspetti della gestione del Festival e soprattutto perché chiedo che i contributi pubblici di circa 100 mila euro, fra costi diretti ed indiretti, a seguito della pandemia e del crollo di parte del cimitero, vengano usati, in questo 2021, in modo diverso e più impattante per la città.

Agirò sempre portando avanti i principi di trasparenza e miglior utilizzo possibile delle tasse dei cittadini.