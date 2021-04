Val di Vara: allarme per la mancanza della guardia medica

di Guido Ghersi

In Val di Vara i sindaci di Brugnato (Corrado Fabiani) e Zignago (Simone Sivori) denunciano che da una settimana non ci sono medici disponibili per la guardia medica; così il presidio “salta”. I due primi cittadini affermano che “Purtroppo non è la prima volta che accade, ma è una circostanza che si sta ripetendo con frequenza in una zona nevralgica, con la presenza sul territorio di molte strutture socio-sanitarie. E’ una situazione che non deve più accadere pertanto occorre aumentare gli organici”.