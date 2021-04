‘Santa’: “XXV Aprile, provocazione di Fratelli d’Italia”

Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo

Augusto Sartori sceglie il la giornata del XXV Aprile per aprire il tesseramento in piazza di Fratelli D’Italia. Esattamente a Santa Margherita Ligure in piazza Caprera dalle 10,30 alle 12,30. Chiediamo formalmente che le piazze nella giornata della Liberazione non siano occupate con iniziative che possono disturbare lo spirito del XXV Aprile. Scegliere la giornata della liberazione dell’Italia dalla dittatura fascista che portò guerra, fame, miseria e morte per occupare una piazza con le bandiere di un partito che rappresenta l’estrema destra nell’arco parlamentare, potrebbe essere ritenuta una provocazione della quale non abbiamo bisogno.