‘Santa’: nuovo basamento per il cannone vicino alla statua di Colombo

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Verrà presto sostituito il basamento in legno del cannone adiacente la statua di Cristoforo Colombo ai giardini di piazza Martiri della Libertà a Santa Margherita Ligure.

A seguito delle verifiche effettuate dai tecnici comunali, è stato infatti appurato come il basamento stesso sia ormai deteriorato e allo stesso tempo non più recuperabile; per far sì che il cannone venga mantenuto in condizioni di sicurezza è pertanto necessario realizzare e sistemare quanto prima un nuovo basamento.

Della fornitura del materiale necessario, della realizzazione dell’opera e della posa del nuovo basamento è stata incaricata, mediante affidamento diretto, una ditta locale, ovvero il Laboratorio Quaquaro di Matteo Frandi, per un importo di spesa che per il Comune sarà pari a 1.600 euro più Iva.