San Martino: domani blocco (13-21) del laboratorio d’analisi

Dall’ufficio stampa dell’Ospedale Policlinico San Martino riceviamo e pubblichiamo

L’Ospedale Policlinico San Martino informa che, per consentire la messa in sicurezza del sistema informatico del laboratorio di analisi, l’attività di quest’ultimo subirà un blocco dalle ore 13.00 alle ore 21.00 di domenica 11 aprile 2021. Restano garantite le urgenze, per le quali sarà sempre possibile la refertazione manuale.

Si tratta di un intervento programmato e indifferibile, resosi necessario a causa dell’obsolescenza dell’infrastruttura ospitante il sistema, che verrà sostituita da una nuova e più performante.