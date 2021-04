San Colombano: lunedì e martedì vaccinazioni a Calvari

Dal Comune di San Colombano Certenoli riceviamo e pubblichiamo

Lunedi 12 Aprile riprendono le vaccinazioni per i cittadini di San Colombano Certenoli presso la sede della Biblioteca Comunale del Lascito Cuneo con sede a Calvari.

Saranno vaccinate le persone che si trovano nella fascia di età dai 70 ai 79 anni e le persone over 80 che, nonostante qualche difficoltà motoria , possono recarsi in questa sede.

I soggetti rientranti in queste categorie sono stati invitati a presentarsi presso il centro vaccinale del Lascito Cuneo tramite contatto telefonico al loro domicilio da parte dei responsabili di ASL-4.

Non sarà possibile inoculare il vaccino a tutti i soggetti in una sola giornata e pertanto le vaccinazioni procederanno anche nella giornata di Martedì 13 aprile.

Il nucleo di Protezione Civile del Comune di San Colombano Certenoli ha dato la propria disponibilità per il supporto e l’aiuto alle persone e per il coordinamento delle operazioni in questi giorni.

Inoltre, la Protezione civile è disponibile ad accompagnare le squadre di ASL-4 che si recano a domicilio delle persone che non possono deambulare.

Questo perché i nostri volontari conoscendo perfettamente il territorio possono agevolare i responsabili di ASL-4 e facilitarli nel raggiungere i soggetti da vaccinare .

Gli uffici comunali sono a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti chiamando il numero 0185 358060 interno 1.

Tutte le forze coinvolte, ASL4, Amministrazione Comunale, Protezione Civile e volontari della Pubblica Assistenza, stanno lavorando in sinergia perché tutti i cittadini vengano vaccinati.

Il sindaco Carlo Casella