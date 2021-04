Rapallo: “Emporio solidale, un messaggio di conforto (2)

Dall’ufficio stampa di Domenico Cianci, consigliere regionale di “Cambiamo!”, riceviamo e pubblichiamo



La Consulta del Volontariato di Rapallo ha inaugurato oggi, nel centro di via Emiliani 38, l’Emporio Solidale, un vero e proprio mini market che consentirà alle persone in difficoltà di fare la spesa in autonomia grazie ad una tessera personalizzata con punti precaricati: “Il mio ringraziamento alla presidente Ileana Corea, a tutti i volontari, alle realtà che sostengono questo progetto in collaborazione con il Comune – dichiara Domenico Cianci, consigliere regionale di Cambiamo! -. La rete solidale che unisce i rapallesi è uno dei vaccini più efficaci per arginare le situazioni di fragilità economica che rischiano di acutizzarsi a causa dell’emergenza sanitaria. La mia speranza è che questa rete possa estendersi ogni giorno di più per rispondere, con sempre maggiore efficacia, alle crescenti richieste di aiuto. Di fronte all’angoscia e alle notizie negative che ci bombardano da oltre un anno, l’Emporio Solidale è un messaggio di amicizia, di conforto nel disagio, di dignità senza vergogna. È una mano tesa che vuole dare coraggio a chi ha paura: non siete soli!”.