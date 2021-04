Rapallo: Emporio solidale, il grande grazie di Ileana Corea

Da Ileana Corea, presidente Consulta del Volontariato Rapallo

Oggi cerimonia di inaugurazione della apertura dell’Emporio Solidale Via Emiliani 38 Rapallo. Un mini Market dove non circola denaro ma solo punti e tutto sarà registrato su un apposito software.

Dove gli utenti-clienti saranno le famiglie in difficoltà a causa della Pandemia del territorio o segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Rapallo e del Comune di Zoagli.

Si tratta di un cambiamento nella modalità di distribuzione, già presente altrove– ma unico per la città di Rapallo e del golfo del tigullio . Questo sistema sostituirà la consegna della borsa spesa. E sicuramente l’investimento è stato arduo, considerati i costi per le attrezzature informatiche e le utenze, oltre alle spese di partenza.

L’Emporio si prefigge alcuni obiettivi in diversi ambiti: Sociale – Economico – Ambientale – Educativo.

L’Emporio Solidale è la concreta dimostrazione che la Consulta e i privati cittadini possono concretamente collaborare per mettere in atto progetti a favore della città. Il Presidente ringrazia innanzitutto i Giornalisti, grazie si quali i progetti della Consulta ricevono un imput per i progetti. E poi a seguire : Donatori privati , Don Stefano , Don Davide, Don Aurelio, Don Paolo, i Dipendenti del Comune di Rapallo, Forze dell’Ordine, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, Alpini, Protezione Civile, comando polizia Locale, Circolo Pescatori Dilettanti, Bocciofila Rapallese, Sestriere Montepegli, Coro di Montepegli, Sestriere San Quirico, fornitori di eccedenze , Gruppo Facebook La Spesa nel Cuore, Caseificio Val di Vara , Supermercati, Cor, Fabrizio Boero B. & T. Software & Service.

La Consulta con il Progetto Emporio Solidale ringrazia tutte le Sezioni politiche rapallesi che seppur con differenti ideologie si sono unite trasversalmente per un unico obiettivo.

Un ringraziamento va alla Amministrazione di Rapallo e di Zoagli. Un particolare riconoscimento va infine ai Volontari della Consulta e delle 44 Associazioni che la costituiscono che svolgono con tanta buona volontà una attività gratuita a beneficio della comunità. Il Presidente Ileana Corea