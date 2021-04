Rapallo: Buon Samaritano, inaugurato l’emporio solidale

Don Stefano Curotto ha benedetto l’Emporio solidale inaugurato questa mattina a Rapallo nel locali del Buon Samaritano in via Emiliani 34. Una iniziativa della Consulta del volontariato presieduta da Ileana Corea, nata dalla consolidata collaborazione tra associazioni di volontariato e Comune di Rapallo.

L’Emporio è un piccolo supermercato dove non circoleranno soldi, ma una card con punti a scalare che diminuiranno a seconda del valore attributo alla merce acquistata. L’iniziativa va in contro all’esigenza di “personalizzare” i pacchi spesa che il Comune di Rapallo e le associazioni di volontariato forniscono ad oltre 200 famiglie sul territorio.

Chi possiede la card, unica e numerata, disporrà di un budget calibrato sul nucleo famigliare, e potrà scegliere gli alimenti o prodotti più utili per le sue necessità. L’Emporio solidale è il frutto dell’intreccio di tre progetti: il progetto Buon Samaritano, che raccoglie le eccedenze alimentari grazie a 44 fornitori che donano giornalmente; il progetto “emergenza spesa” per il quale il Comune ha destinato diverse risorse in questo momento difficile, ed il progetto “Nessuno resti indietro”, per le esigere temporanee.

A portare i saluti del sindaco, il vice sindaco e assessore ai servizi sociali Piergiorgio Brigati, il Presidente del consiglio Mentore Campodonico ed il consigliere Salvatore Alongi. Presenti per il comune anche l’assessore Filippo Lasinio i consiglieri Elisabetta Ricci, Isabella De Benedetti e Daniele Trucco, per la regione il consigliere Domenico Cianci.

Dice il sindaco Carlo Bagnasco: “Rapallo, come hanno fatto notare Brigati, Campodonico e Alongi nei loro commossi discorsi, mostra sempre il suo grande cuore nascosto, che poi così nascosto non è dato che racchiude in sè 34 associazioni di volontariato. Un sentito e personale ringraziamento alla presidentessa della Consulta Ileana a Corea a tutti i volontari, a tutte le parrocchie di Rapallo e ai loro sacerdoti, alle forze dell’ordine, ai volontari della protezione civile e delle pubbliche assistenze, che come sempre, anche in quest’anno di pandemia hanno garantito il loro aiuto a chiunque ne facesse richiesta”.