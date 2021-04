Lettere/ “Camogli: il Festival e il ritorno d’immagine”

Da Maurizio Trebiani, general manager di due Grand Hotel in Sardegna e docente di Revenue e Channel Management all’Istituto Tecnico Superiore di Specializzazione post-diplomandi Olbia e di Tempio Pausania, riceviamo e pubblichiamo

Leggo, perplesso, dell’iniziativa riportata sulle pagine di Levante News che ha come scopo l’inibire la realizzazione del prossimo Festival della Comunicazione.

La posizione del consigliere Pompei è perlomeno curiosa.

Dalle Sue parole si evince che con la mancata realizzazione del Festival si intenderebbe risparmiare delle risorse, di cui peraltro indica cifre non cogrue (100mila al posto dei 78mila degli scorsi bilanci o degli eventuali 88mila previsionali relativi al contributo di cui si farebbe carico il Comune – fonte Levante News).

Chiunque sappia fare di conto, scevro da (il)logiche meramente politiche direbbe esattamente l’opposto.

Se non si investe, non si guadagna.

È come se il titolare di una barberia spegnesse le luci della bottega per risparmiare, per poi accorgersi che gli avventori lo credono chiuso. Certo ha risparmiato sulla bolletta, ma se si sa fare i conti, si rende conto che ci ha rimesso un bel po’ di denaro.

Infatti, il risparmiare pompeiano significherebbe inibire una fonte di guadagno proprio a coloro che più soffrono la crisi, ovvero, nel caso non solo camoglino, per esempio, il comparto turistico, quello di somministrazione e il commercio locale al dettaglio.

È infatti fuori discussione che la realizzazione dell’evento non può che eventualmente aumentare i ricavi e non certo diminuirli. In questo sono lampanti le parole dell’esperto Collega Siri del Cenobio dei Dogi, il quale dice chiaro e tondo che l’hotel che dirige non dipende certo dal Festival, ma che di certo attraverso la realizzazione dell’evento non ne subisce nocumento, anzi altri fattori ne vengono premiati.

Se vogliamo dirla tutta, ed è palese, un maggiore introito legato e conseguenziale all’evento da parte delle attività camogline, arreca maggiore incidenza sulle imposte comunali ad esso conseguenti (per esempio quella di soggiorno) che il Comune de facto realizza a fronte di un maggiorato lavoro delle singole imprese (B&B, Hotels et similia).

Altro errore marchiano è la confusione tra gli eventuali capitoli di spesa dell’Amministrazione Comunale. Errore che porta il consigliere a pensare che le due cose che cita, ovvero lo screening massivo dei DNA dei poveri resti coinvolti nell’evento occorso al Cimitero ed il Festival della Comunicazione, siano contendenti il medesimo gruzzolo.

Altra svista, questa volta del consigliere Bozzo, è paragonare la realizzazione della Sagra del Pesce a quella del Festival (se non si fanno la Sagra del Pesce, la Stella Maris a causa delle restrizioni anti-Covid19 non si fa nemmeno il Festival).

Ci si dimentica che l’afflusso e la movimentazione delle masse di frequentatori delle Sagre di cui sopra non prevede né può prevedere per propria essenza la seduta contingentata realizzata per la platea di Piazza Battistone, per esempio. Gli eventi, per gestione di flussi, non sono nemmeno lontanamente paragonabili.

Tralasciando i connotati finanziari di quanto sopra, con tutta evidenza si tralascia un aspetto fondamentale che dovrebbe essere invece saldamente considerato: il ritorno di immagine.

Basta infatti sfogliare le pagine dei maggiori quotidiani nazionali e dare un’occhiata sul web per oggettivamente sincerarsi della eco che il Festival della Comunicazione procura alla nostra Città.

Il “ritorno” in termini di visibilità, di credibilità e prestigio che il Festival offre a Camogli è sotto gli occhi di tutti, grazie alla presenza di nomi di prestigio internazionale che ha proposto in passato quali Benigni, Eco e altri. Non rammento che altre iniziative, sagre et similia, abbiano portato in Città nomi del genere.

Chi fa il mio mestiere sa perfettamente che, oltre alla promozione della singola attività, è essenziale una forte attenzione alla creazione dell’interesse verso quella che tecnicamente si definisce “destinazione”, ovvero l’insieme di tutto ciò che una porzione di territorio con le sue peculiarità, le sue iniziative e le sue attività economiche è in grado di proporre su quello che oramai da anni è un mercato globale.

Sgambettare un quid della consistenza del Festival della Comunicazione è, economicamente, turisticamente, culturalmente, dunque un errore di dimensioni enormi.

Insomma, la sensazione è che ciò che anima i detrattori del Festival sia un fattore meramente politico, legittimo in quanto tale, ma cieco. Cieco a tal punto da voler bucare le gomme a quello che probabilmente potrebbe essere l’unico veicolo che restituisca a Camogli le pagine dei giornali nazionali non per riportare drammi quali quello del Cimitero.

Credetemi, in questi periodi così complessi, mesi in cui l’incertezza attanaglia le attività commerciali, quelle di somministrazione e di hotellerie, il Festival, la vetrina che offre un evento del genere è imprescindibile, anche fosse solo per lanciare un messaggio di vita, di fiducia, di consapevole affermazione.

Sarebbe rialzare lo sguardo, lo sguardo verso l’orizzonte tipico dei Camoglini, che della tenacia, della sfida, del navigare nonostante il mare procelloso sono maestri riconosciuti in tutto il mondo.