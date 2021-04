Confartigianato: incentivi alle imprese fino al 15 maggio

Dall’ufficio stampa di Confartigianato riceviamo e pubblichiamo

L’Area Lavoro Confartigianato informa che entro il 15 maggio è possibile chiedere ad Eblig (Ente Bilaterale Ligure dell’Artigianato) l’erogazione di incentivi a favore delle imprese che nel 2020 abbiano:

Assunzioni o trasformazioni dipendenti (previsto un contributo fino ad un massimo di € 1.000,00)

Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, comprese le assunzioni di soci lavoratori inquadrati con Contratto di Lavoro dipendente e versanti all’E.B.LIG.; trasformazione contratti di lavoro da tempo determinato a indeterminato comprese trasformazioni di Apprendisti, Contratti a Progetto e Contratti di inserimento.



Certificazione (10% delle spese fino a € 7.500,00)

Rinnovo della Certificazione Ambientale (Uni EN ISO 14001), del Sistema di Gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001), del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (Uni EN ISO 45001 e/o OHSAS 18001); Apposizione del marchio CE attestante la conformità delle macchine immesse in circolazione ai Requisiti Essenziali di sicurezza definiti per l’intero territorio comunitario sulla base della Direttiva Europea 98/37/CE e successive modificazioni; Certificazione dei sistemi qualità (UNI EN serie ISO 9001); Certificazione della qualità secondo le norme AQAP (Allaied Quality Assurance Publication) serie 100-110-120-130 e la certificazione con requisiti N.A.T.O. (vengono ammessi al contributo le certificazioni rilasciate dalla D.G.F.A., MMI-Navalcostarmi e MMI-Mariarsen); Deposito brevetti; Applicazione del Regolamento CE 852/2004 e Regolamento CE 1169/2011 nel settore alimentare (HACCP); Certificazione S.O.A. (D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010); Registrazione marchi commerciali; Certificazione PED degli impianti frigoriferi (Direttiva Europea 97/23/CE); Rintracciabilità e tracciabilità dei prodotti nella filiera Agroalimentare (CE 178/2002).



Riduzione premio INAIL (contributo fino a € 500,00)

Se l’impresa è stata ammessa alla riduzione del tasso medio di tariffa INAIL mediante la presentazione del modello OT23/2020 (avendo eseguito nell’anno 2019 interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambiente di lavoro).



Sicurezza sul lavoro (contributo 20% fino a € 10.000,00 (al netto di IVA); 5% da € 10.00,01 a € 150.000,00. (al netto di IVA)

Abbiano affrontato spese di ristrutturazione e/o modifica di impianti/apparecchi/dispositivi in applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro; abbiano affrontato spese di ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs.81 del 2008.



Per tutte le ulteriori informazioni e per l’invio della pratica è possibile contattare lo sportello Eblig di Confartigianato La Spezia tel. 0187286640 (Ottavio Montaresi).