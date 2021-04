Chiavari: Tanasini continuerà ad abitare in città (4)

L’ingresso ufficiale a Chiavari del nuovo vescovo diocesano non è ancora stata definita, sarà tuttavia successiva al 29 maggio. Fino a quella data monsignor Alberto Tanasini resta in carica come amministratore apostolico. Successivamente continuerà ad abitare a Chiavari e a collaborare col successore pur nella “massima discrezione”. La stessa diocesi precisa che don Giampio Luigi Devasini, la cui dicitura esatta è “vescovo eletto di Chiavari”, sarà ordinato vescovo il 29 maggio 2021 alle 10 nella Cattedrale di Casale Monferrato.

Nelle foto: stamattina don Devasini ha ricevuto simbolicamente dal suo vescovo la papalina e il crocifisso