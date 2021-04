Camogli: “Identificazione delle salme con esame Dna”

Dal Comitato “CaligoSuCamogli” riceviamo e pubblichiamo

Lettera aperta a tutta la popolazione ed alle famiglie degli “scomparsi” a causa del crollo del Cimitero di Camogli, iscritte e non iscritte al Comitato cittadino CaligoSuCamogli – Lunedì 22 febbraio 2021.

In data odierna abbiamo avuto conferma dal Prof. Francesco De Stefano Professore Ordinario dell’Università di Genova Medicina Legale, massimo esperto (tra l’altro) in genetica forense che è alla firma una convenzione con il Comune di Camogli per l’affidamento di incarico al Policlinico San Martino di Genova (cui fa capo appunto il Dipartimento universitario sopra menzionato) per le identificazioni degli “scomparsi” del Comune di Camogli a causa del crollo del Cimitero di Camogli.

Il Prof. Francesco De Stefano ha le idee molto chiare su come procedere ed ha tra l’altro già preso contatti finalizzati ad una collaborazione con altra eccellenza nel settore dei riconoscimenti la Prof. Cristina Cattaneo (Dipartimento Medicina Legale Università di Milano). Il Professor Francesco De Stefano non si limiterà alle indagini genetiche (DNA), ma con la collaborazione della Prof. Cattaneo, sta già elaborando le cosiddette “schede ante mortem” che verranno sottoposte ai familiari dei deceduti scomparsi al fine di ricevere le informazioni sui congiunti per poter procedere ai riconoscimenti delle salme.

Il Comitato CaligoSuCamogli Lunedì 22.2.2021 ha manifestato piena e fattiva collaborazione non solo per raccogliere le informazioni richieste dai parenti iscritti ma anche per costituire centro di raccolta delle schede e di supporto per la compilazione delle stesse da parte dei parenti non iscritti al Comitato. Invitiamo chiunque sia interessato a collaborare in questa attività molto complessa a prendere contatto con il Comitato.

Purtroppo il tempo inutilmente decorso sino ad oggi non ci sarà a favore. Il ritardo nella formalizzazione dell’incarico per i riconoscimenti potrebbe essere un problema. Si tratta di una lotta contro il tempo. Invitiamo le famiglie degli “scomparsi” a causa del crollo del Cimitero di Camogli iscritte e non iscritte al Comitato cittadino CaligoSuCamogli – Lunedì 22 febbraio 2021 di rendersi disponibili da subito inviando recapiti e disponibilità a mezzo mail (caligosucamogli@gmail.com; caligosucamogli@pec.it) o telefonicamente al numero 3519659920.

Chiediamo altresì al Comune di Camogli di fornire all’Università le liste ufficiali dei deceduti coinvolti nel crollo da noi più volte richieste, elemento fondamentale per le comparazioni ed i ricongiungimenti delle salme ai parenti.