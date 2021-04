Camogli: “Comitato apolitico, non ha promosso la petizione”

Dal Comitato cittadino “CaligoSuCamogli” Lunedì 22.2.2021 riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato cittadino CaligoSuCamogli Lunedì 22.2.2021 vuole precisare.

Siamo stati contattati da alcuni giornalisti per conoscere la posizione del Comitato CaligoSuCamogli Lunedì 22.02.2021 in merito alla raccolta firme avente ad oggetto il Festival della Comunicazione.

Il Comitato CaligoSuCamogli Lunedì 22.2.2021 conferma di non aver organizzato né promosso tale petizione.

Il Comitato è apartitico e non intende essere strumentalizzato per scopi estranei a quelli indicati nel proprio Statuto.

In questo momento le energie del Comitato CaligoSuCamogli Lunedì 22.2.2021 sono totalmente rivolte a conseguire l’identificazione delle salme “scomparse” a seguito del crollo del Cimitero di Camogli ed al ricongiungimento con i parenti, obiettivo prioritario del Comitato dalla sua

costituzione.