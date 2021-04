Camogli: Andrea Bacchetti interpreta Bach

Dalla segreteria di Andrea Bacchetti riceviamo e pubblichiamo

Genova – Gog – Giovine Orchestra Genovese – Stagione Intorno al Preludio – Andrea Bacchetti interpreta di J.S. Bach il Libro II del Clavicembalo Ben Temperato – lunedì 12 aprile ore 20.30

Dopo il notevole successo riscosso dalle esecuzioni trasmesse in streaming delle Variazioni Goldberg, il 31 marzo scorso, per la Iuc – Istituzione Universitaria dei Concerti – La Sapienza di Roma – “Happy BachDays 2021” Andrea Bacchetti interpreterà, nella prestigiosa stagione della Gog – Giovine Orchestra Genovese – “Intorno al Preludio”, il “clavicembalo ben temperato – Libro II, BWW 870 – 893” registrato al Teatro Carlo Felice di Genova. Si tratta di uno dei brani più difficili e affascinanti del repertorio bachiano al quale si dedica fin da bambino.

Alcune estratti da recensioni sulle sue interpretazioni bachiane:

– Scherzo (prestigiosa rivista di musica e critica discografica spagnola) – Discos excepcionales

… La ornamentacion, las voces, la articulacion, el pulso … todo rezuma coherencia y sentido. El resultado es una referencia que hace ya tradicion … (Justo Romero)

– Musical Opinion – (prestigiosa rivista di musica e critica discografica inglese)

Our recent recordings – Compact

… The set of Bach solo keyboard concertos with orchestra is equally fine, and must be counted the most recommendable yet issued …

(Robert Matthew-Walker)

– Pizzicato – (prestigiosa rivista di musica e critica discografica del Lussemburgo,Belgio, Olanda)

Audio Reviews

… alles Intellektuelle tritt in den Hintergrund, so spontan und voller Freude kann also Bach sein …(Alain Steffen)

Concerto visibile gratuitamente sul canale You Tube, sulla pagina Facebook e sulla rete social della Gog Giovine orchestra Genovese. Dettagli su www.gog.it/spettacoli

Buon Ascolto.