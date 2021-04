Zoagli: nella sfera turistica di Chiavari o di Rapallo?

In quale sfera turistica si pone Zoagli? In quella di Chiavari che inizia ora a guardare oltre la cinta ferroviaria e a valorizzare con decisione il turismo nautico, puntando sul porto, non più inteso come un posteggio di imbarcazioni, e alla valorizzazione del lungomare iniziata da Agostino e che ora si sviluppa verso Preli? Oppure al turismo internazionale di Rapallo legato a quello di Santa Margherita e Portofino? La domanda si pone perché sembra (ma la realtà potrebbe essere diversa) che il Comune si sia allontano dai Comuni più noti della Riviera.

Zoagli, a differenza di Rapallo che dipende dalla Compagnia carabinieri di Santa Margherita, fa parte della Compagnia carabinieri di Chiavari. L’ex sindaco Franco Rocca, che pure non aveva esitato a far causa (perdendola) al Comune di Rapallo per una questione di rette scolastiche, era attentissimo a partecipare e presenziare (per quanto possibile) alle iniziative assunte nel Tigullio occidentale. Per altro c’è un noto albergo situato a Zoagli che afferma però di essere a Rapallo.

Certo è che Zoagli, una piazza bellissima e due passeggiate “scolpite” sugli scogli meta di innamorati (inteso sia come coppie che di amanti dell’ambiente), è sempre stata considerata in ambito turistico più legata al suo ponente e meta serale dei suoi. turisti.

La piazza di Zoagli (Foto archivio)