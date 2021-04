Sori: buoni spesa alimentari, emesso un nuovo bando

da Facebook Comune di Sori

A dicembre 2020 è stato emesso un bando per l’assegnazione dei cc.dd. buoni spesa, in base alla cifra stanziata dal governo col DL Ristori Ter” e quella donata dalla Soms di Sori quale contributo alla solidarietà alimentare.

Considerato che l’importo relativo ai buoni assegnati a seguito del suddetto avviso è risultato inferiore rispetto quello a disposizione si è ritenuto di emettere un ulteriore avviso al fine di esaurire i fondi disponibili.

Ogni beneficiario potrà richiedere i “buoni spesa” per l’acquisto dei generi alimentari di prima necessità.

L’ammontare dei “buoni spesa” va da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 400,00 e l’importo sarà calcolato a seconda della composizione del nucleo familiare.

I beneficiari ed il relativo contributo saranno individuati tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente.

Possono presentare domanda anche coloro che hanno già usufruito dei buoni a dicembre 2020, ma verrà data precedenza alle nuove richieste.

I cittadini residenti a Sori dovranno far pervenire al Comune tramite l’indirizzo mail area.sociale@comune.sori.ge.it la domanda da lunedì 12 aprile a mercoledì 21 aprile 2021.

Non sono accettati i moduli allegati ai precedenti avvisi.

La domanda va compilata in ogni sua parte in quanto, in caso le richieste superino la disponibilità economica, i buoni saranno assegnati a chi possiede maggiori requisiti rispetto ad altri.

Il metodo principale per far pervenire le domande è la via telematica; tuttavia è possibile effettuare la consegna a mano all’ufficio protocollo o all’area sociale nei seguenti giorni ed orari:

-lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00

-martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

I moduli cartacei sono disponibili nell’ingresso del comune a partire da lunedì 12 aprile.

L’amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta con recupero delle somme indebitamente percepite (corrispondenti al valore dei buoni consumati) ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.