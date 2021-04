‘Santa’: villa Lomellini verso la vendita all’asta

Lasciata in eredità al Comune di Santa Margherita Ligure con un vincolo scolastico nel 1954, Villa Lomellini è da tempo in disuso per la sua posizione. Il Comune si è trovato con le mani legate. Unica via di uscita una legge straordinaria che ne autorizzasse la vendita; col vincolo di investire il ricavato in opere scolastiche. L’approvazione della legge in commissione camera nel marzo del 2016; il 5 dicembre 2017 dice sì anche la commissione Senato. Oggi il Comune di Santa è intenzionato a metterla in vendita per ricavarne circa un milione e mezzo da investire in edifici scolastici comunali. L’asta dovrà essere preceduta dalla perizia dell’immobile che richiede consistenti lavori.