‘Santa’: San Siro lamenta la chiusura del centro analisi

Dal Comitato Quartiere San Siro in Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo il testo della mail inviata al Sindaco Donadoni e vicesindaco Cozzio

Abbiamo appreso dagli organi di stampa che entro la fine del mese chiuderà il Centro Bianalisi posto in Corso Matteotti.

Sorpresi per l’ennesima chiusura di un servizio necessario per gli abitanti di San Siro, il quartiere piu’ popoloso di Santa Margherita Ligure, con questa nostra chiediamo le motivazioni di questa scelta e speriamo ci sia in programma l’apertura di un nuovo centro prelievi in zona.

Grazie per l’attenzione.