‘Santa’: nuova dirigente a Puc ed edilizia privata

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo una dichiarazione del sindaco Paolo Donadoni

Si presenta di fronte a noi un anno caratterizzato da un piano delle opere intenso come non mai. Sono moltissimi gli interventi previsti sul Bilancio comunale, in parte finanziati con risorse interne, in parte con mutui, in parte con finanziamenti emergenziali (di Protezione civile), di dissesto idrogeologico o con contributi di altra sorta. Ed in realtà per altri interventi ancora – attualmente non prevedibili a finanziamento – abbiamo intenzione di reperire ulteriori risorse. Sia le progettazioni che gli iter di predisposizione che le fasi esecutive impegneranno pertanto in maniera eccezionale fin da subito i nostri uffici tecnici.

Ho pertanto preso la decisione, in uno con i componenti della Maggioranza, di attribuire un incarico ex art. 110 c. 1 L. 267/2000, al fine di separare le aree dell’Edilizia Privata e dell’Urbanistica, per ridurre il carico di lavoro dell’attuale Dirigente unico.

L’Ing. Pietro Feriani – che ringrazio per il grande impegno fino ad oggi profuso nel gestire un’area così ampia nonostante le tante urgenze portate dai Lavori Pubblici nell’ultimo biennio – potrà così dedicarsi integralmente ai Lavori Pubblici, per l’appunto, che in questi anni (anche a causa delle ricostruzioni post-mareggiata) hanno caratterizzato in via prioritaria la nostra cittadina, e all’Ambiente, che rappresenta una priorità per Santa Margherita Ligure (la raccolta differenziata è cresciuta dal 45% del 2015 al 81,75% del 2020, secondo i crismi di un nuovo sistema di raccolta e gestione del servizio che è valso alla nostra cittadina il Primo Premio Nazionale “Comuni virtuosi” per l’Impronta ecologica comunale – i risultati sono consultabili sul sito www.santagreeen.it).

Dopo una duplice selezione, svolta prima da una Commissione tecnica poi dal Sindaco, tramite analisi dei curriculum e colloquio con i candidati, la scelta è ricaduta sull’arch. Rosaura Sancineto, professionista di 44 anni, con ampia esperienza nei settori di interesse, attualmente in forza presso il Comune di Rapallo.

Per dovere istituzionale e per i rapporti amicali intercorrenti, ho già conferito con il Collega Sindaco Carlo Bagnasco, per anticipargli l’esito della selezione.

Il nuovo Dirigente consentirà di affrontare in modo efficiente la gestione dell’Ufficio Edilizia Privata (che a causa di pensionamenti e trasferimenti si trova attualmente in carenza di personale) anche nel periodo di ridotta possibilità di assunzioni di nuovo personale a causa delle normative emergenziali, e, peraltro, avrà l’obiettivo specifico – quanto all’Ufficio Urbanistica – di portare a conclusione l’iter per il nuovo PUC cittadino.

Dò il benvenuto all’arch. Rosaura Sancineto che da oggi, 9 aprile 2021, prenderà servizio presso il nostro Comune, con l’incarico fiduciario di Dirigente ex art. 110 c. 1 L. 267/2000. Con Lei auspico una positiva collaborazione per la crescita del nostro comune.