Riomaggiore: via dell’Amore, domani il sì al progetto da 13 milioni

di Guido Ghersi

A Riomaggiore, domani, sabato 10 aprile, alle ore 11 si riunirà il Consiglio Comunale, sotto la direzione del sindaco Fabrizia Pecunia.

Tra le diverse pratiche all’ordine del giorno, spicca la presentazione del “progetto esecutivo per il ripristino e la riapertura della Via dell’Amore”, cantiere che potrebbe essere avviato già nei mesi estivi.

Importo totale dei lavori 13 milioni di euro, di cui 7 stanziati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e 3 dal Ministero dell’Ambiente, altrettanti dalla Regione Liguria quali risorse di protezione civile, oltre ai 2 milioni di euro, reperiti nel 2017 e 1 nel 2018 dai

fondi di protezione civile.

Gli interessati potranno seguire la seduta del consiglio comunale sul canale “Youtube” del Comune di Riomaggiore alla pagina “www.comune.riomaggiore.sp.it”