Recco: interventi di pulizia sui percorsi pedonali

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Amiu sta portando a termine radicali interventi di pulizia lungo i percorsi pedonali – scale, scalette e creuze – di collegamento tra le strade carrabili di Recco. Proseguono inoltre a pieno ritmo le operazioni di pulizia, che vedono impegnata spazzatrice e operatore con decespugliatore, delle strade carrabili limitrofe. “Con l’arrivo della bella stagione la crescita dell’erba è stata favorita lungo i percorsi pedonali, rendendo necessario un più attento ed efficiente servizio di manutenzione. Questo lavoro non sarà più effettuato con interventi a spot ma l’attività, per garantire pulizia, sicurezza e il normale transito lungo scale e creuze della città, sarà programmato nel tempo e svolto più volte durante l’anno, eliminando il problema delle sterpaglie e degli arbusti infestanti, spesso ricettacolo di sporcizia” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.

Intanto proseguono le attività di spazzamento meccanizzato su tutto il territorio cittadino. Domani sabato 10 aprile saranno interessate via san Francesco, via Milano, via Marconi, piazzale della Stazione, largo Giovanni XXIII, via Vecchia Vastato, via Massone, via Milite Ignoto.