RASSEGNA STAMPA. Contagiati anche due medici del 118

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Nella Asl 4 sono 26 i nuovi contagiati tra cui due medici del 118; 58 le persone ricoverate otto delle quali in terapia intensiva. Vaccini: “AstraZeneca rifiutato quasi da uno su due”; “Non ho dormito la notte, ma ora felice d’essere immunizzato”; “Vaccini a casa, i miei genitori aspettano la chiamata da mesi”; “Pronti a vaccinare nelle nostre aziende”; “Somministrazioni in farmacia, si prosegue secondo i piani” (Commento. Il problema non sono i luoghi dove immunizzare bensì la mancanza di vaccini; i vecchi o malati che aspettano di immunizzarsi a casa; l’impossibilità di scegliere il vaccino).Covid economia: “Mercati regolari in Riviera, ma solidarietà ai colleghi”.

Sestri Levante: cronache dal consiglio regionale con un sì quasi unanime alla cittadinanza a Zaki. Sestri Levante: la Corte dei conti “Idonee le misure adottate sul bilancio. Casarza Ligure: appalto rifiuti, Genova rispetti l’autonomia e le scelte del Tigullio. Lavagna pronta a chiedere lo stop alla diga Perfigli. Cogorno: bisogna salvare la Basilica dei Fieschi. Chiavari: obbligo di dimora per sei giovani spacciatori.

Zoagli: critiche al piano delle opere pubbliche. Rapallo: rigenerazione urbana, le ipotesi del Comune. Rapallo: lezioni per gli anziani su tecnologie e social. Santa Margherita Ligure: due immobili da alienare: villa Lomellini e Mandragola di Paraggi. Portofino: parco allargato, il piano del Coordinamento.

Camogli: crollo cimitero, rinvenuti resti. Recco: provoca incidente ed è senza assicurazione. Uscio: rio Marsiglia, liquami depurati nel torrente Lavagna.

Ne: no alle miniere, parte petizione.