Rapallo: Forza Italia, Bagnasco incontrerà il sottosegretario Mulè

Dal coordinamento regionale di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

Martedì 13 aprile a partire dalle ore 10.30 l’on. Giorgio Mulè, sottosegretario di Stato alla Difesa, sarà a Genova per un incontro con il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco. Nel corso della mattinata è prevista una visita privata al porto e, a seguire, alla sede dell’Ordine degli Avvocati. Alle ore 12.00 avrà luogo un punto stampa in Largo XII ottobre, all’esterno del locale Ten Moody. Ad accompagnare Mulè e Bagnasco saranno il coordinatore cittadino e capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, avv. Mario Mascia, e il responsabile regionale dei Seniores azzurri, dott. Giuseppe Costa. Porteranno telefonicamente il loro saluto, nel corso della visita all’Ordine degli Avvocati, i parlamentari liguri Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, a Roma per i lavori della Camera dei Deputati, e il capogruppo in Regione Claudio Muzio, impegnato nella seduta del Consiglio Regionale.

“Ringraziamo il sottosegretario on. Mulè per la sua disponibilità e la sua attenzione alla Liguria e alla città di Genova”, dichiarano Bagnasco, Mascia e Costa. “La sua visita sarà un momento molto importante di confronto sulle principali problematiche che il nostro territorio si trova ad affrontare e sui grandi temi, centrali per Forza Italia, riguardanti la sicurezza e lo sviluppo, a partire da quelli collegati al comparto della Difesa, che nella nostra regione riveste primaria importanza anche a motivo della presenza di industrie che rappresentano un’eccellenza a livello internazionale”, proseguono. “Per questo la partecipazione attiva al Governo come sottosegretario alla Difesa di un nostro parlamentare eletto in Liguria è per noi un valore aggiunto, oltre che un elemento di forza per il territorio”, concludono gli esponenti di Forza Italia.