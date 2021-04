Rapallo: Circolo Golf, ecco i video per aprire i neofiti alla vita del club

Dal Circolo Golf e Tennis di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Carissimi amici,

Vi informo in merito ad una iniziativa molto semplice ma penso piuttosto efficace che il Circolo Golf e Tennis Rapallo ha realizzato per cercare di trasferire ai neofiti le norme basilari di frequentazione di un Circolo di golf.

Riteniamo che oggi sia assolutamente importante essere un Club “aperto e disponibile”, fare promozione, metterci a disposizione del cliente andando incontro alle sue esigenze e aspettative, ma al tempo stesso consideriamo imprescindibile la conoscenza delle norme di etichetta, il rispetto delle principali regole che contraddistinguono il golf da tutti gli altri sport.

La bellezza e la unicità di questa disciplina stanno anche nel come ci insegna a rispettare il campo, le persone che giocano con noi, il regolamento.

Ecco quindi l’esigenza di studiare un prodotto non soltanto cartaceo ma anche video che vada incontro a questa necessità.

Quanto realizzato dalla Commissione Sportiva del Circolo, sarà consegnato a tutti i nuovi Giocatori che si presenteranno in segreteria e inoltre sarà un utile documento a disposizione dei Maestri del Circolo che lo distribuiranno a tutti i loro clienti.

E’ indubbio che oggi sia giustamente molto più facile e veloce “raggiungere” il campo per un neofita rispetto al nostro passato; bastano infatti davvero poche lezioni per inseguire un sogno, per calpestare l’erba, per provare una emozione; ma è altresì vero che tutti noi abbiamo il dovere di istruire il nuovo Giocatore per dargli le conoscenze base necessarie per apprezzare ancora di piu’ la sua esperienza golfistica, la sua scelta.

Il progetto comprende un modulo cartaceo con un Qrcode che riporta ad una playlist “fatta in casa”, con lo spirito di chi ama “metterci la faccia” per dare un servizio e un valore aggiunto https://www.youtube.com/playlist?list=PL6vUHH787S0LNwfo14Z5fWyGQQF7zHL8b ; niente di super professionale ma un condensato di norme e consigli che arrivano al cliente direttamente dalle persone che poi trovano in segreteria e sul campo. Oggi è necessario usare un linguaggio moderno, la gente non ama leggere e concentrarsi, meglio guardare e memorizzare le immagini.

Ecco quindi il perché del richiamo a una playlist denominata “golf Rapallo istruzioni per l’uso”.

Sia chiaro, non abbiamo fatto nulla di straordinario, tengo però a sottolineare come per noi sia importante non disperdere il bello del golf nella frenesia di far iniziare nuovi giocatori: lo slogan del momento potrebbe essere…..“non perdiamo tempo ma nemmeno il senso”.