Lettere/ “AstraZeneca, gli scienziati e i politici”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

Mi dispiace tornare a scrivere sul vaccino AstraZeneca ma i media nazionali e internazionali ormai parlano solo di questo. Dopo gli annunci scientifici proclamati dall’agenzia Ema, i politici di diversi Stati assumono posizioni diverse in casa loro creando confusione nei cittadini con il risultato che sono aumentate le disdette per tale vaccino. Cari politici, si fa per dire, se non vi fidate degli organi di controllo scientifici ditelo chiaramente ed abbiate il coraggio di scioglierli, avete preso delle posizioni che minano la credibilità dell’Oms, dell’ Ema e di Aifa, Cts, senza considerare i pareri dei vari virologi che sono sempre in Tv. Dopo la nomina di Draghi, anche questa vicenda dimostra il fallimento della politica e in più ora che quasi tutti sono nella maggioranza, ci tocca ascoltare voci come se fossero all’opposizione. Un po’ di serietà non guasterebbe. Perché pagare tanti politici se poi gli ultimi tre governi avevano un premier non eletto?