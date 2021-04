Lavagna: i suoi tetti in libro con prefazione di Valeria Corciolani

Dallo staff di AltreVoci Edizioni riceviamo e pubblichiamo



Il 30 aprile uscirà per AltreVoci Edizioni la ristampa cartacea di “La voce del geco” di Aldo Boraschi. Un romanzo poetico e sorprendente, che offre un palcoscenico a quei personaggi che – normalmente – vengono relegati ai titoli di coda. Una storia ambientata sui tetti di Lavagna, a un passo dal cielo.

L’edizione cartacea di AltreVoci Edizioni è arricchita dalla prefazione della scrittrice Valeria Corciolani.

In merito a “La voce del Geco” Aldo Boraschi ha detto: “I personaggi che racconto in questo romanzo sono fallibili, ‘cadono’, perché fanno parte di quella cerchia di persone che non si accontentano, che decidono di inseguire i propri sogni anche a costo di farsi male. La dicotomia tra cielo e terra, invece, vuole essere una metafora della vita, individuando nell’altitudine e nei tetti la vicinanza a una verità”.

Disponibile dal 30 aprile: La voce del geco di Aldo Boraschi, prefazione di Valeria Corciolani. Pagine: 190; prezzo: €12,90

Trama del libro. Giusto è il figlio di un funambolo, abbandonato dai parenti alla morte del padre quando aveva dieci anni. Da quel giorno vive sui tetti. Tutta la sua vita accade sui coppi alla marsigliese di un piccolo quartiere di Lavagna, adottato dai vicini e lasciato libero di essere quello che è.

Nel corso degli anni quei tetti diventano un micromondo abitato da personaggi tanto improbabili quanto profondamente reali: la badante Bartola, l’ex professore Adelmo Chiappe, il campione di ciclismo caduto in disgrazia Rosario, don Livio, prevosto di campagna in crisi di vocazione. Un equilibrio perfetto, che solo le vite imperfette sanno creare.

Quando arriva Raimonda, però, tutto cambia. Ma perché tutto, veramente, possa cambiare, occorre fare un passo in più: scendere nel mondo.



L’autoreAldo Boraschi è nato nel 1964 ed è giornalista, scrittore e blogger. Ha lavorato per oltre vent’anni in redazioni giornalistiche di emittenti televisive, settimanali e quotidiani. Ha pubblicato: Donne Altrimenti Amate (2012), Al limite del buio (2012), L’enfasi eccessiva (2013), Dalidà (2014), Il Funambolo e altre vite (2016), La parte sbagliata del tappeto (2016), Storie da osteria (2017), Onorarono (2019). Ha curato Intrighi, leggende e misteri. La storia dei Fieschi (2015) e La congiura del Conte Gian Luigi Fieschi (2015). Ha pubblicato per la casa editrice “I Libri di Emil” La voce del geco (2018) e L’arte della solitudine (2019). Ha tradotto dall’inglese l’opera della scrittrice libanese Joumana Haddad Humanus – Il terzo sesso (2017). Del 2019 è La Donna Francese (Panesi Edizioni) e del 2020 Il tempo che faceva (AltreVoci Edizioni). Ora esce per AltreVoci Edizioni la ristampa di La voce del geco.