Lavagna: diga Perfigli, sì alla proposta di Mangiante

Guido Stefani, dopo l’intervento, ha abbandonato l’aula con Aurora Pittau (Officina Lavagnese). Daniele Di Martino pur non dichiarandosi completamente soddisfatto, ha assicurato il suo sì. Mario Maggi ha parlato di svolta, ha dato merito al sindaco Gian Alberto Maggi di avere indicato la nuova via da seguire. Lo stesso sindaco ha ribadito che quell'”obbrobrio” della diga Perfigli non s’ha da fare; ha aggiunto che, dato che è finita l’epoca degli oltre cento mutui e degli indebitamenti milionari, chiederà alla Città metropolitana di finanziare le spese necessarie a trovare soluzioni alternative alla diga Perfigli.