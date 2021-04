Lavagna: “Diga Perfigli, elaborati non aggiornati”

Da Salvatore Cozzolino, Socio fondatore del Comitato “Giù le mani dal fiume Entella”, riceviamo e pubblichiamo



Fino a quando non emergerà che è inattendibile la verifica preventiva dell’aggiornamento “dal punto di vista normativo ed economico” della progettazione esecutiva degli interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella, meglio nota come diga Perfigli, difficilmente potrà trovare corretta soluzione il singolare caso che oramai da oltre un decennio infiamma periodicamente il dibattito pubblico locale fino a tramutarsi, ultimamente, in un vero e proprio scontro istituzionale.

Vero è, infatti, che ancor oggi gli elaborati progettuali esecutivi, approvati con Atto dirigenziale della Città metropolitana n.209/2021, non risultano aggiornati alla normativa vigente sia riguardo alla Direttiva comunitaria 2007/60/CE (c.d. Direttiva Alluvioni), recepita nell’ordinamento italiano con D.lgs. 23/2/2010, n. 49, sia riguardo al Piano regionale di tutela dell’ambiente marino e costiero (nel prosieguo più semplicemente PTAMC)

Prova ne è, quanto al primo caso, che, per stessa ammissione dei progettisti, come risulta dalla Relazione generale, si tratta di “interventi prevalentemente strutturali” anzichè di “attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità” così come,invece, prescrive la disposizione dell’art. 7 del sopracitato Decreto.

Quanto al secondo caso, va osservato che il PTAMC non poteva essere sconosciuto dai progettisti essendo entrato in vigore il 25.9.2012, cioè il mese antecedente alla stampa degli elaborati della progettazione definitiva, per cui è risultato un azzardo consegnare questi ultimi alla Committenza pubblica senza preventivamente adeguarli alla predetta normativa sopravvenuta, per di più insistendo, ancor oggi, nella “proposta” di un “progetto di interesse sovracomunale” per un “nuovo, depuratore intercomunale a servizio dei Comuni di Carasco, Chiavari, Cogorno, Lavagna, Leivi, localizzato nell’area in sponda sinistra del T. Entella, in corrispondenza del tratto focivo a ridosso dell’ambito portuale” (così come già si leggeva a pag. 9 della Relazione descrittiva del Progetto definitivo, poi riprodotta nella corrispondente Relazione del sopracitato progetto esecutivo aggiornato) laddove il PTAMC non solo esclude la stabilizzazione della barra di foce con una colmata per ospitarvi un depuratore ma anzi ne impone, con efficacia immediatamente vincolante, il dragaggio periodico al fine di “tendere, nel tempo, ad una situazione di equilibrio dinamico”.

Dragaggio periodico la cui pratica è già stata avviata, – per l’ottenimento del finanziamento regionale, in attuazione della normativa del PTAMC – da tutti e cinque i Comuni della valle dell’Entella, su iniziativa della Giunta del Comune di Chiavari, con deliberazione n.403/2016, cui hanno fatto seguito la Giunta del Comune di Cogorno, con deliberazione n.6/2017, il Commissario del Comune di Lavagna, con provvedimento n. 38/2017, la Giunta del Comune di Leivi, con deliberazione n. 33/2017 e la Giunta del Comune di Carasco, con deliberazione n. 83/2017.