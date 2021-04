Chiavari: Di Capua, sopralluogo sulla collina delle Grazie

Questo pomeriggio su richiesta del sindaco di Chiavari Marco Di Capua, sopralluogo sulla collina delle Grazie per verificare il rispetto degli accordi con la società Hgm col presidente Francesco Sangiovanni; presenti il presidente del Consiglio comunale Antonio Segalerba e il presidente della Fondazione Torriglia Arnaldo Monteverde. Operai stanno rimettendo in piedi i muretti a secco franati sia per lo scorrere del tempo sia per il passaggio dei cinghiali. I presenti hanno percorso il sentiero che dall’Aurelia scende in località Scogli. Con l’amministrazione di Roberto Levaggi, la presidente del Torriglia signora Bersellini, la collina di proprietà della Fondazione Torriglia era stata ceduta per 90 anni alla Hgm.