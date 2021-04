Carasco: rumori molesti, 4 denunciati e sanzionati

La scorsa serata, a Carasco, interveniva la pattuglia della Stazione Carabinieri di Chiavari, poiché presso un’abitazione, venivano segnalati degli schiamazzi. Gli operanti, trovano all’interno dell’abitazione, oltre al proprietario, un 54 enne abitante in quel comune, altre tre persone di età compresa tra 29 e 49 anni. I soggetti, al termine degli accertamenti sono stati deferiti in stato di libertà per “molestia o disturbi alle persone” nonché sanzionati amministrativamente per le normative anti covid, perché non rispettavano la permanenza domiciliare tra le ore 22 e le ore 05.00.