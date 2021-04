Camogli: “Festival, io appoggio la petizione” (2)

Da Claudio G. Pompei, consigliere comunale e capogruppo “Camogli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo



In riferimento all’ articolo, apparso oggi sulla vostra testata, che parla della raccolta firme in merito alla Petizione Popolare promossa da vari cittadini, con la quale si chiede di sospendere lo svolgimento, per quest’anno, del Festival della Comunicazione e di impiegare i contributi pubblici che eroga il Comune in modo differente, vorrei fare alcune precisazioni.

Nel vostro articolo si parla di sponsorizzazioni private su cui va fatto un chiarimento in quanto da sole non reggono il peso economico del Festival.

Il Comune di Camogli ogni anno stanzia circa 100 mila euro di soldi pubblici dei Camoglini per la manifestazione in oggetto.

In una situazione di crisi come quella attuale la cifra non può essere sottovalutata.

Le sponsorizzazioni private, da voi citate nell’articolo, che si sommano ai contributi pubblici precedentemente enunciati, ammontano a circa 200 mila euro e vengono raccolte dall’organizzazione del Festival.

Su alcuni aspetti di come vengono gestite, siamo in attesa del parere della Corte dei Conti, a cui ci siamo rivolti, per ricevere chiarimenti.

Dopo tale segnalazione, dal 2020, le sponsorizzazioni private, pur essendo permesso dalla normativa, non vengono più rendicontate.

Mi sento di appoggiare pertanto questa Petizione Popolare anche perché ritengo un dovere, per l’ Amministrazione Comunale, risparmiare, dove possibile, e non considerare le risorse previste abitualmente per il Festival della Comunicazione come intoccabili, ma pensare di usare anche quelle per sistemare le vicende ancora aperte inerenti l’evento accaduto al Cimitero senza poi considerare che le altre manifestazioni Camogline difficilmente verranno autorizzate nella loro forma più ampia e tradizionale per quest’anno.

Ad oggi le spese sostenute dal Comune di Camogli a seguito del crollo, sono di 1 milione e 50 mila euro.

Qualche riflessione su come spendere i soldi andrebbe fatta da chi governa…