Camogli: Festival della Comunicazione, petizione per rimandarlo

di Consuelo Pallavicini

Il Festival della Comunicazione di Camogli è divenuto oggetto di una raccolta firme. Un gruppo spontaneo di cittadini, infatti, ha deciso di lanciare questa iniziativa affinché Comune ed organizzatori spostino la manifestazione, in programma dal 9 al 12 settembre, al prossimo anno. Tra gli aderenti anche Agostino Bozzo, consigliere di minoranza, che sostiene l’idea perché convinto che come non si sono svolte le feste tradizionali come la Sagra del pesce, la Stella Maris e San Valentino, per l’emergenza sanitaria, così dev’essere fatto anche per il Festival. Altri cittadini, sempre coinvolti nella raccolta firme, invece hanno motivazioni differenti. Vogliono che il Comune utilizzi il denaro destinato al Festival per l’esame del Dna sui reperti trovati nel cimitero dopo il crollo.

Il Festival della Comunicazione dà a Camogli un importante ritorno di immagine a livello nazionale costituendo con la Sagra del pesce due “facce” differenti del borgo marinaro che possono attrarre diverse tipologie di fruitori. Aggiungiamo che la sua realizzazione in settembre porterebbe un segnale di ritorno alla normalità oltre che un minimo di “respiro” per gli operatori commerciali (in quest’ottica forse sarebbe da rivedere il programma lasciando più spazio per vivere la città). Non ultimo il fatto che il denaro dato dagli sponsor, cercati da chi organizza il Festival, non è dato al Comune ma alla manifestazione.