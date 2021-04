Camogli: crollo cimitero, il Comune è rimasto solo

Il cliché è quello delle grandi tragedie nazionali come i terremoti o le alluvioni. Dopo il sisma, invio massiccio di Protezione civile, Vigili del fuoco, Forze armate, promesse di ricostruzione immediata. Poi cala il silenzio e dopo anni, in occasione degli anniversari, si scopre che ci sono ancora persone senza casa, centri storici da ricostruire, aziende che lottano anche contro la burocrazia per mantenere l’attività e il lavoro dei dipendenti.

A Camogli tutt’altro scenario: non ci sono persone da salvare sotto le macerie e a perdere la casa non sono i terremotati, ma i morti finiti in mare col crollo dei loculi che li ospitavano. Per i parenti un dolore che si definisce indicibile.

Lunedì 22 febbraio mobilitazione generale della Protezione civile, dei Vigili del fuoco. Poi arriverà anche la Martina Militare. In mare sono finite 200 salme, oltre a un numero al momento indefinito di urne cinerarie e cassette contenente ossa. Si recuperano un certo numero di reperti (urne, salme, ossa?) ma molto resta da fare. A Pasqua però Camogli viene lasciata sola. A recuperare i resti arrivano i dipendenti di una ditta edile privata che si adoperano al pietoso compito.

Di fatto la Marina Militare, sempre disponibile a tornare, era di supporto al costoso pontone rivelatosi superato dalla nuova fase di lavoro; disponibili anche i Vigili del fuoco qualora il Comune ravvisasse necessaria la loro presenza. Tutto regolare quindi. Soltanto il Comune sembra solo nella complessa e delicata fase di ricerca dei corpi in parte sepolti sotto le macerie costituite da terra, falesia e loculi crollati.

Foto di Consuelo Pallavicini