Zoagli: “Sostegno agli affitti, il contributo non è stato chiesto”

Da Gian Giacomo Solari e Mirko Mussi, consiglieri comunali di “Zoagli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Qualche giorno fa ci chiedevamo che fine avesse fatto il contributo regionale per il sostegno al pagamento degli affitti, accordato al Comune di Zoagli nel luglio 2020. Abbiamo letto la risposta su un organo di stampa e siamo rimasti sbalorditi dall’apprendere che l’Amministrazione ha perso il contributo, che, per quanto esiguo, in questo periodo di crisi, sarebbe stato un aiuto prezioso per diverse famiglie, magari senza lavoro a causa delle chiusure delle attività turistiche dovute al Covid19.

La nostra maggiore obiezione a questa Amministrazione è stata finora la mancanza di iniziativa, di creatività nel pianificare il futuro, fermandosi alla burocrazia, beandosi di portare avanti pratiche già iniziate e poche altre manutenzioni.

Oggi riscontriamo una grave mancanza proprio nel campo in cui il Sindaco pare porre la sua attenzione: come è possibile perdere un contributo perché non è stato predisposto il bando in tempi utili? E la tanto sbandierata “attenzione al sociale”?

Ma la notizia della perdita del contributo regionale ci rende doppiamente sbalorditi.

Leggiamo, infatti, che l’Assessore Coli avrebbe chiesto lumi al Sindaco, il quale ha ammesso l’errore dell’Amministrazione. Vero che l’Assessore al Bilancio non è direttamente competente in materia, ma in una Giunta di tre soli componenti c’è chi è all’oscuro di temi cosi importanti?

La coesione di squadra proposta in campagna elettorale era solo di facciata? Siamo di nuovo alle prese con “l’uomo solo al comando”?

Abbiamo sempre più dubbi sulle capacità di gestione della cosa pubblica da parte di questa Amministrazione, come li avranno i cittadini, a leggere notizie come questa.

Egregio Signor Sindaco, la preghiamo soltanto di non tirare in ballo le solite scuse, la mancanza di personale, le colpe della precedente Amministrazione, della Commissario: chieda soltanto scusa a quelle famiglie che si aspettavano un aiuto in questi tempi difficili e sono state invece trascurate.