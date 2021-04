Zoagli: “Opere pubbliche, gravi lacune del piano triennale”

Da Gian Giacomo Solari e Mirko Mussi, consiglieri comunali di Zoagli riceviamo e pubblichiamo

La Giunta comunale ha adottato il piano triennale delle opere pubbliche, un piano desolatamente spoglio, quasi avvilente se si pensa cosa sarà del futuro del nostro Comune. Vuote le caselle delle opere previste per il 2021, si prevedono soltanto lavori agli impianti di pubblica illuminazione per 100.000 euro e il ripristino funzionale della spiaggia del Pozzetto per oltre 430.000 euro ( forse una spiaggia non è una priorità in questi tempi di crisi )specialmente quella del Pozzetto argomento sul quale ritorneremo successivamente. Per il 2022 si prevede la messa in sicurezza dell’edificio comunale, richiesta con urgenza dalle leggi vigenti, da realizzarsi contraendo un mutuo di oltre un milione di euro ( ma si spera che l’Amministrazione voglia chiedere con efficacia finanziamenti agli Enti sovraordinati, come già fatto dalla precedente Amministrazione per la scuola Teramo Piaggio, per il 2023 nulla.

Vuote le caselle delle entrate economiche necessarie per la realizzazione delle opere oltre 530.000 euro dal bilancio comunale per le due opere del 2021 ( e ribadiamo la nostra perplessità sulle priorità dell’Amministrazione ) e nessuna previsione di entrata dall’alienazione di immobili comunali. Vogliamo pensare che non si prevedano entrate dall’alienazione di immobili comunali per prudenza, per evitare i problemi di bilancio che questa Amministrazione ha ereditato dalla precedente, ma abbiamo paura che non sia così.

A nostro giudizio appaiono chiaramente alcune grosse lacune di programmazione:

1) Manutenzione del territorio, sono note le innumerevoli interpellanze sulla urgente messa in sicurezza di strade ( ad es.Via Pietrafraccia, Bernabò Brea, Doge Vaccari, Parazzuolo Alto ecc ) i cittadini sono lasciati abbandonati a loro stessi.

2) Il tanto sbandierato e promesso Attracco dei Battelli e il piano di rilancio del borgo che fine ha fatto ? I commercianti sono lasciati abbandonati a loro stessi.

3) A fronte di un patrimonio comunale di grande valore l’Amministrazione è totalmente inerte ( ex Croce Rossa, ex scuola elementare a S. Pietro, lascito Vicini ) gli immobili sono lasciati abbandonati a loro stessi.

Vogliamo poi parlare dell’area Camper ?