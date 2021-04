Vernazza blinda il paese piazzando 16 telecamere

di Guido Ghersi

La Giunta Comunale di Vernazza, presieduta dal sindaco Francesco Villa, ha approvato ilprogetto esecutivo per il potenziamento della videosorveglianza su tutto il territorio comunale.

Pertanto, grazie ad un finanziamento ad hoc,da parte del Ministero dell’Interno, il Comune ha ordinato ben 16 telecamere, per un importo di circa

30 mila euro, che saranno piazzate sulle vie di accesso al paese ma anche nei centri abitati come sulle strade provinciali 51 e 63 in località Foce oltre che sulla strada provinciale 30, all’inizio dello

abitato di frazione Corniglia.

Inoltre il Comune ha anche acquistato 4 fototrappole portatili da posizionare in punti diversi e che serviranno anche per combattere il fenomeno

dell’abbandono nell’ambiente.